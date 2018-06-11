27 червня у Києві відбудеться Всеукраїнський ритейл саміт – один з наймасштабніших заходів для управлінців, які працюють у сфері роздрібної торгівлі.

Понад 500 учасників – власників торгових точок і торгівельних мереж, керівників і управлінців роздрібних підприємств зберуться, щоб отримати нові знання та рекомендації від провідних експертів галузі, а також – готові інструменти для відбудови системного бізнесу в сфері ритейлу.

Хедлайнери саміту обговорять актуальні питання і проблеми, з якими стикаються власники торгових точок і мереж: як утриматися на плаву в епоху високої конкуренції, як масштабувати бізнес без втрати ефективності, які світові тренди ритейлу можна перейняти вже сьогодні, як перетворити разового клієнта в постійного і не тільки.

Всеукраїнський ритейл саміт – грандіозна подія, яка дає можливість не тільки отримати масу корисної, ексклюзивної інформації, але й розширити коло знайомств у невимушеній атмосфері.

Спікери заходу:

– Кирило Куницький, засновник міжнародної Школи системного бізнесу "Бізнес-Конструктор".

– Наталя Логвин, співзасновник і PR-директор ModnaKasta

– Микола Чумак, засновник і головний виконавчий директор IDNT, відомий в Україні та за кордоном ритейл-експерт. Досвід роботи в галузі понад 22 роки.

– Олена Коронотова – співвласник і керуючий партнер IDNT. Досвід роботи в маркетингу і ритейлі 18 років.

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