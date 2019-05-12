У Києві пройшла Хода матерів: зворушливі фото та відео
Щорічна хода матерів покликана привернути увагу до проблем жінок з непростою долею: багатодітних матерів, матерів онкохворих дітей, а також матерів героїв Небесної сотні та загиблих на війні.
Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.
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Учасники ходи збиралися на Михайлівській площі о 9:00. Там біля стіни пам'яті запалювали лампадки, а матері загиблих героїв залишали імена синів на 15-метровому прапорі.
Усі ці жінки вважають своїх дітей героями, однак про себе – набагато скромнішої думки. За їх словами, вони просто змогли стати тим міцним фундаментом, на якому з'явилися такі непересічні й свідомі люди.
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Прийшли на Ходу матерів вони для того, аби показати приклад іншим: потрібно бути сильними та боротися, адже саме цього хотіли б їхні діти.
Зателефонували з військкомату й сказали, щоб син прийшов. Він так радів тоді, що йому дали три години й він встиг купити ті берці, які хотів. Що купив якісь продукти й коли вони дісталися місця, то ще й всіх нагодував. Був дуже організованим, мав енциклопедичні знання,
– пригадала Анна, мати загиблого на Сході.
Згодом український прапор розгорнули й пронесли до Свято-Володимирського кафедрального патріаршого собору, де відбулося богослужіння за участі почесного патріарха ПЦУ Філарета, а деяким матерям вручили нагороди.
Однією з таких стала Ольга Тимко, яка втратила свого сина на війні – вона отримала Орден княгині Ольги.
11 місяців чекали сина додому. Та 7 квітня, на моє день народження, отримали сумну звістку,
– розповіла жінка.
Зазначимо, що у ході взяли участь понад 200 осіб.
Дивіться фото та відео з Ходи матерів: