У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери: фото і відео
У Києві у середу, 1 січня, пройшла традиційна смолоскипна хода до 111 річниці від дня народження очільника ОУН Степана Бандери. Розпочалася хода у парку Тараса Шевченка та рушила до будівлі Київської міської держадміністрації.
У часть у заході взяли близько 1 тисячі 500 осіб, повідомляє "Громадське".
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Серед учасників ходи були представники націоналістичних політичних партій:
- "Свобода";
- "Правий сектор";
- "Конгрес українських націоналістів".
Ходу супроводжував оркестр, а її учасники вигукували "Степанові Бандері тричі: слава, слава слава" та "Наша земля – наші герої".
Хода до дня народження Степана Бандери: дивіться відео
Відзначення 111-ої річниці від народження Бандери: дивіться фото