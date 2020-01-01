19:54
1 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Зеленська VS Скабєєва. Путіну допомогли в туалеті
      Вєсті Кремля
      14:29, 31 грудня 2019
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко проситься до Зеленського. Таланти Азірова
      Вєсті.UA
      18:36, 31 грудня 2019
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери: фото і відео

      73 Читать новость на русском
      У ході до дня народження Бандери взяли участь 1,5 тисячі активістів / pravda.com.ua

      У Києві у середу, 1 січня, пройшла традиційна смолоскипна хода до 111 річниці від дня народження очільника ОУН Степана Бандери. Розпочалася хода у парку Тараса Шевченка та рушила до будівлі Київської міської держадміністрації.

      У часть у заході взяли близько 1 тисячі 500 осіб, повідомляє "Громадське".

      Цікаво: Новий глава Інституту нацпам'яті про Бандеру: Не треба нікому нав'язувати героїв

      Серед учасників ходи були представники націоналістичних політичних партій:

      • "Свобода";
      • "Правий сектор";
      • "Конгрес українських націоналістів".

      Ходу супроводжував оркестр, а її учасники вигукували "Степанові Бандері тричі: слава, слава слава" та "Наша земля – наші герої".

      Хода до дня народження Степана Бандери: дивіться відео

      Відзначення 111-ої річниці від народження Бандери: дивіться фото

      Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      10850
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Степан Бандера Історія ВО "Свобода" Правий сектор
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:49 Найбільш значущі перемоги України 2019 року
      Євгенія Мазур 1181
      сьогодні , 16:00 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 7305
      сьогодні , 15:20 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 8327
      сьогодні , 12:00 Як позбутися похмілля: поради медиків
      Олександр Бевза 4307
      сьогодні , 10:03 Якою буде мінімальна зарплата в 2020 році та на які виплати вона впливає
      Ірина Поліщук 9704
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук