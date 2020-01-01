У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Степана Бандери: фото і відео

У Києві у середу, 1 січня, пройшла традиційна смолоскипна хода до 111 річниці від дня народження очільника ОУН Степана Бандери. Розпочалася хода у парку Тараса Шевченка та рушила до будівлі Київської міської держадміністрації.

У часть у заході взяли близько 1 тисячі 500 осіб, повідомляє "Громадське". Цікаво: Новий глава Інституту нацпам'яті про Бандеру: Не треба нікому нав'язувати героїв Серед учасників ходи були представники націоналістичних політичних партій: "Свобода";

"Правий сектор";

"Конгрес українських націоналістів". Ходу супроводжував оркестр, а її учасники вигукували "Степанові Бандері тричі: слава, слава слава" та "Наша земля – наші герої". Хода до дня народження Степана Бандери: дивіться відео Відзначення 111-ої річниці від народження Бандери: дивіться фото