У Києві пройшли пікети на підтримку жителів Криму

За голосом одного – тисячі, мовчить тільки Росія. На одиничні пікети під таким гаслом сьогодні вийшли кияни. Вони вимагають відповіді від країни-агресора, де знаходяться 16 зниклих безвісти на території Криму українців. Активісти впевнені, що їх викрали.

Спочатку обшуки, потім затримання кримських татар – Інвера Кроша в Джанкої та Ебазера Іслямова в селі Розливи. Рідні намагаються дізнатися у так званої поліції, за що затримали чоловіків.



Схожа доля спіткала і дружину Ебазера Іслямова. У відділку поліції жінці не пояснюють, де її чоловік. Вона хвилюється за стан Ебазера, адже в нього слабке здоров'я.

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Далі обох затриманих привозять до так званих судів окупантів. Їх звинуватили з публікації в інтернеті заборонених матеріалів. Іслямова зобов’язали виплатити штраф дві тисячі рублів, а Кроша арештували на 10 діб. Останній був учасником одиночних пікетів. Та вони не зовсім одиночні, адже їх підтримують в Києві.

Акивісти вишикувалися з плакатами уздовж дороги. Вони вимагали пояснити, де знаходяться 16 людей, які зникли в Криму. На паркані посольства РФ активісти розвісили листівки з їхніми іменами. Одне з них – Василь Черниш, активіст Автомайдану в Севастополі, який зник у переддень псевдореферендуму.

Так одиночні пакції протесту тривають вже третій рік поспіль. За цей час посольство Російської Федерації видозмінилося. Парканів стало більше, з’явився колючий дріт. Але активісти впевнені: один голос краще ніж мовчання.