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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві пройшов найбільший STEM-фестиваль з роботехніки в Європі: фотоогляд

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STEM-фестиваль Robotic
STEM-фестиваль Robotic / Фото організаторів

На цих вихідних, 12-13 травня, в Києві пройшов 10 STEM-фестиваль Robotica. Треба зазначити, що цей фестиваль став найбільшим STEM-фестивалем Європи.

Про це повідомили організатори.

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Цього року фестиваль істотно збільшився, зокрема приїхало значно більше учасників – до 20 тисяч людей та 700 команд. Школярі та студенти віком від 6 до 25 років представили свої розробки для розвитку аграрного господарства.

Фестиваль Robotica

Фестиваль став найбільшим  STEM-фестивалем Європи

Головне питання, над яким цього року працювали юні науковці, звучало: "Як нагодувати людство".

"Метою фестивалю було не тільки знайти технічні рішення проблем, а й вибрати серед 700 команд-учасниць ті, які представлять Україну на World Robot Olympiad. Це одне з найбільших міжнародних заходів освітньої робототехніки для школярів і студентів у віці від 9 до 21 років. У 2018 році вона пройде вже в 15-й раз і її тема заявлена ​​як Food Matters", – розповіли організатори.

Фестиваль Robotica

На Robotica приїхали 20 тисяч учасників 

Отож, після проведених конкурсів Україну в Таїланді представлятимуть такі команди:

  1. Молодша ліга – YOLO (Київ), LEGO Princess (Київ), Yellow Cat (Київ)
  2. Середня ліга – Dnipro Minds (Дніпро), Бойові бегемотики (Київ), UA_Future (Київ)
  3. Старша ліга – Do not Panic (Київ), Oxykeep (Київ), "Морські крякені" (Львів).

Саме ці юні науковці візьмуть участь у Всесвітній Олімпіаді Роботів та представлять розробки, які допоможуть розвивати ресурсозберігаюче землеробство, поліпшать якість харчування, забезпечать продовольчу безпеку і вирішать проблему голоду.

Фестиваль Robotica

Найкращі представлять Україну на Всесвітній олімпіаді

Фестиваль Robotica

Головне питання фестивалю: "Як нагодувати людство"

Теги: Техно Новини Києва робототехніка Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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