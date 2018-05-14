У Києві пройшов найбільший STEM-фестиваль з роботехніки в Європі: фотоогляд
На цих вихідних, 12-13 травня, в Києві пройшов 10 STEM-фестиваль Robotica. Треба зазначити, що цей фестиваль став найбільшим STEM-фестивалем Європи.
Про це повідомили організатори.
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Цього року фестиваль істотно збільшився, зокрема приїхало значно більше учасників – до 20 тисяч людей та 700 команд. Школярі та студенти віком від 6 до 25 років представили свої розробки для розвитку аграрного господарства.
Фестиваль став найбільшим STEM-фестивалем Європи
Головне питання, над яким цього року працювали юні науковці, звучало: "Як нагодувати людство".
"Метою фестивалю було не тільки знайти технічні рішення проблем, а й вибрати серед 700 команд-учасниць ті, які представлять Україну на World Robot Olympiad. Це одне з найбільших міжнародних заходів освітньої робототехніки для школярів і студентів у віці від 9 до 21 років. У 2018 році вона пройде вже в 15-й раз і її тема заявлена як Food Matters", – розповіли організатори.
На Robotica приїхали 20 тисяч учасників
Отож, після проведених конкурсів Україну в Таїланді представлятимуть такі команди:
- Молодша ліга – YOLO (Київ), LEGO Princess (Київ), Yellow Cat (Київ)
- Середня ліга – Dnipro Minds (Дніпро), Бойові бегемотики (Київ), UA_Future (Київ)
- Старша ліга – Do not Panic (Київ), Oxykeep (Київ), "Морські крякені" (Львів).
Саме ці юні науковці візьмуть участь у Всесвітній Олімпіаді Роботів та представлять розробки, які допоможуть розвивати ресурсозберігаюче землеробство, поліпшать якість харчування, забезпечать продовольчу безпеку і вирішать проблему голоду.
Найкращі представлять Україну на Всесвітній олімпіаді
Головне питання фестивалю: "Як нагодувати людство"