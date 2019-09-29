У Києві пройшов парад пенсіонерів: сонячні фото

Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку на столичному Подолі парадом пройшли декілька сотень пенсіонерів. Їм за 60 і вони вийшли на вулицю, аби показати, що з виходом на пенсію життя не закінчується.

На парад вийшли "життєлюби" різних професій, різного віку і соціальних статусів.

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У руках пенсіонери тримали сірі прямокутники. А, проходячи під символічною аркою, бабусі та дідусі перегортали їх жовтим кольором до неба. Так вони натякали, що за бажання сірі будні легко перетворити у сонячні. Скажімо, знайшовши собі нове заняття чи хобі.

Очікується, що наприкінці параду буде квест "Вижити на мінімалку", в рамках якого кожен зможе спробувати прожити місяць на мінімальну пенсію.

Парад пенсіонерів у Києві: фото з відео 24 каналу