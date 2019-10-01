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      У Києві пройшов перший Форум сучасних викладачів "Освіта.3.0"

      Нова тема 44

      Чуму і як навчати у школах? У Києві пройшов Перший форум сучасних викладачів "Освіта.3.0" на базі Освітнього хабу міста Києва.

      Майданчик має допомогти педагогам змінитися й адаптуватися до нових вимог часу, здобути актуальні навички для того, щоб зробити процес навчання цікавим та ефективним. Курс, який включає лекції, тестування онлайн, практичні тренінги – безкоштовний і розрахований на усіх українських викладачів.

      "Ми хочемо створити цей проєкт як постійно діючу платформу для навчання сучасних викладачів, для того, щоб підготувати українських викладачів до змін у системі освіти, до тих трансформацій, до реформ, які зараз проходять, а також, що головне – до тих викликів перед суспільством, які ставлять сучасна економіка, сучасний ринок праці", – розповіла директорка Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав.

      Бажано, щоб вони мали м'які навички. Це і комунікативні і елементи емпатії, емоційного інтелекту, критичне мислення. Це власне те, що потрібно передавати разом зі знаннями. Це якраз ті м’які навички, які зараз світ дуже потребує. Це власне те, чим ми будемо відрізнятися від роботів через 10-20 років,
      – пояснив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак.

      Емоційний інтелект, навички менеджменту, комунікацій та мотивацій та багато інших сучасних умінь, які активно використовують у бізнесі чи управлінні – тепер прийшли в освіту. Якщо раніше вчитель був носієм інформації, то тепер усе можна знайти онлайн. Тому потрібні нові підходи у викладанні.

      "Весь світ перейшов до тренування навичок, а нам треба йти ще далі – далі тьюторства. Перетворювати вчителів на наставників. Саме в цьому є велика серйозна потреба", – зауважив психолінгвіст, автор освітнього проєкту "Lingva.Skills" Віталій Зубков.

      Під час Форуму кращі освітні проєкти відзначили щорічною Всеукраїнською премією "Інновація в освіті".

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      Теги: Новини Києва Освіта Реформа освіти
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