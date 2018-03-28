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У Києві пройшов перший стартап-тиждень для підлітків

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Скласти бізнес-план та створити унікальну ідею може навіть дитина. Усі вихідні під пильним поглядом іноземних підприємців діти реалізовували актуальні проекти.

Ще одна команда запропонувала створити уніфіковану сім-карту. Завдяки їй можна не сплачувати за роумінг. Усі свої проекти діти винахідники представили під час тижня стартапів для підлітків. Або "Хакатону". Так називають захід, під час якого команди шукають вихід з проблеми в обмежений період часу.

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Коли вони вчаться по книжкам, вони отримують інформацію і не розуміють навіщо вона їм потрібна. Тут все робиться навпаки і вони самі шукають інформацію, яку потрібно вивчити. І ось якраз "Хакатон" дає можливість вивчити велику програму,
– розповів інструктор навчального STEM-центру "Сократ" Роман Черненко.

Винахідників-дітей в Україні чимало. Проте невелика кількість учасників через вимогу: провести презентацію винятково англійською, адже журі іноземне.

Окрім кубка, Переможці отримали можливість побувати на бізнес тренінгах. Там вчитимуть як під ідею знаходити інвестора. Наступний раз випробувати свої сили учні зможуть восени.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Новини Києва Діти наука
Джерело: 24 Канал
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