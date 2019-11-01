10:43
1 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям
      Вєсті Кремля
      21:45, 31 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, 31 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Нова тема
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У Києві пройшов українсько-ізраїльський інноваційний саміт

      Нова тема 31 Читать новость на русском

      Міжнародний майданчик вже другий рік поспіль збирає інвесторів, урядовців, експертів зі сфери IT-технологій, представників ізраїльських компаній та авторів українських стартапів.

      Головна мета саміту – показати потенціал України.

      "Головна його мета в цьому році – показати Ізраїлю зовсім іншу Україну, країну можливостей, країну потенціалу. Сьогодні тут велика кількість ізраїльських інвесторів різного рівня із загальною капіталізацією понад 35 мільярдів", – зазначила засновник, організатор UIIS Альона Новгородська.

      Співорганізатор саміту – агроіндустріальний холдинг МХП. За його підтримки другий рік поспіль проходить конкурс MHP accelerator, який допомагає українцям розвинути та запустити свій стартап.

      Ми дуже вітаємо інновації, ми вирощуємо інновації. Ми боремося за те, щоб інновації залишалися в Україні. Боремося за те, щоб залучати закордонний досвід, користуватись знаннями. Ізраїль на сьогоднішній день є найбільшим технопарком у світі. Тому такий форум дуже важливий для розвитку,
      – пояснила директор департаменту управління персоналом та комунікацій МХП Ксенія Прожогіна.

      Фіналісти MHP accelerator, які втілювали свої проєкти у партнерстві з МХП, також представили їх на саміті.

      "QRsmarty- це сервіс з обліку і переміщення товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Ми пропонуємо підприємству маркувати їх продукцію, запчастини, матеріальні цінності, і за допомогою програмного забезпечення, яке ми розробили, ми пропонуємо відстежувати життєвий цикл, розуміти скільки запчастин потрібно купувати, зменшувати вартість володіння ТМЦ і зменшувати розкрадання", – сказав CEO QR Smarty Кирило Пряніков.

      Нині майже половину міжнародних проєктів, над якими працюють українці, замовляє Ізраїль. Утім ситуація змінюється. В Ізраїлі зацікавлені у створенні спільних стартапів та дослідницьких центрів.

      Те, що є в Україні – це дуже сильна математична експертиза, інженерна культура. І Україну дуже часто розглядають як місце, де можна відкрити свій RND в штучному інтелекті, свій RND пов'язаний з комп’ютерним зором, дуже багато цікавого в плані робототехніки відбувається,
      – розповів керуючий партнер JSCapital Роман Ґолд.

      Напередодні саміту Україна офіційно заявила про намір відкрити в Єрусалимі офіс інновацій. Це має сприяти розвитку технологій, посиленню економічних зв'язків та притоку інвестицій.

      blog_ava
      Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
      сьогодні
      187823
      Теги: Новини Києва Новини України Бізнес Інвестиції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Хто такий нардеп Ярослав Дубневич, з якого Рада зняла недоторканність
      сьогодні , 09:15 Хто такий нардеп Ярослав Дубневич, з якого Рада зняла недоторканність
      Вероніка Климська 1597
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 жовтня , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 621
      Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
      31 жовтня , 21:06 Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
      Анастасія Можаровська 506
      Що дасть Україні членство в НАТО?
      31 жовтня , 21:01 Що дасть Україні членство в НАТО?
      Світлана Попова 1513
      А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      31 жовтня , 20:10 А як би ви покарали Яременка за секс-скандал: опитування
      Северин Трач 2714
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук