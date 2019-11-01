У Києві пройшов українсько-ізраїльський інноваційний саміт

Міжнародний майданчик вже другий рік поспіль збирає інвесторів, урядовців, експертів зі сфери IT-технологій, представників ізраїльських компаній та авторів українських стартапів.

Головна мета саміту – показати потенціал України.

"Головна його мета в цьому році – показати Ізраїлю зовсім іншу Україну, країну можливостей, країну потенціалу. Сьогодні тут велика кількість ізраїльських інвесторів різного рівня із загальною капіталізацією понад 35 мільярдів", – зазначила засновник, організатор UIIS Альона Новгородська.

Співорганізатор саміту – агроіндустріальний холдинг МХП. За його підтримки другий рік поспіль проходить конкурс MHP accelerator, який допомагає українцям розвинути та запустити свій стартап.

Ми дуже вітаємо інновації, ми вирощуємо інновації. Ми боремося за те, щоб інновації залишалися в Україні. Боремося за те, щоб залучати закордонний досвід, користуватись знаннями. Ізраїль на сьогоднішній день є найбільшим технопарком у світі. Тому такий форум дуже важливий для розвитку,

– пояснила директор департаменту управління персоналом та комунікацій МХП Ксенія Прожогіна.

Фіналісти MHP accelerator, які втілювали свої проєкти у партнерстві з МХП, також представили їх на саміті.

"QRsmarty- це сервіс з обліку і переміщення товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Ми пропонуємо підприємству маркувати їх продукцію, запчастини, матеріальні цінності, і за допомогою програмного забезпечення, яке ми розробили, ми пропонуємо відстежувати життєвий цикл, розуміти скільки запчастин потрібно купувати, зменшувати вартість володіння ТМЦ і зменшувати розкрадання", – сказав CEO QR Smarty Кирило Пряніков.

Нині майже половину міжнародних проєктів, над якими працюють українці, замовляє Ізраїль. Утім ситуація змінюється. В Ізраїлі зацікавлені у створенні спільних стартапів та дослідницьких центрів.

Те, що є в Україні – це дуже сильна математична експертиза, інженерна культура. І Україну дуже часто розглядають як місце, де можна відкрити свій RND в штучному інтелекті, свій RND пов'язаний з комп’ютерним зором, дуже багато цікавого в плані робототехніки відбувається,

– розповів керуючий партнер JSCapital Роман Ґолд.

Напередодні саміту Україна офіційно заявила про намір відкрити в Єрусалимі офіс інновацій. Це має сприяти розвитку технологій, посиленню економічних зв'язків та притоку інвестицій.