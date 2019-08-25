13:50
25 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      У Києві пройшов забіг на честь загиблих на Сході військових: зворушливе відео

      83

      На Трухановому острові у Києві пройшов забіг "Шаную воїнів. Біжу за героїв України". Його організували у пам'ять про загиблих на Донбасі військових.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Окупанти відмовляються демонтувати укріплення біля Станиці Луганської

      До акції долучилися понад 300 учасників. Серед – них військові, ветерани АТО, учасники Invictus Games із протезами, бігуни на візках, професійні спортсмени та аматори. Приїхав на захід і секретар РНБО Олександр Данилюк. 

      забіг у пам'ять про загиблих на Донбасі військових
      Забіг у пам'ять про загиблих на Донбасі військових / Фото 24 каналу (Марія Писаренко)

      Кожен учасник отримав номер із прізвищем загиблого військового. Так хотіли вшанувати захисників, які втратили життя у війні на Донбасі. А ще збирали кошти на лікування поранених на Донбасі військових.

      забіг у пам'ять про загиблих на Донбасі військових
      Забіг "Шаную воїнів. Біжу за героїв України"/ Фото 24 каналу (Марія Писаренко)

      Дистанцій усього було три – на два, шість та вісім кілометрів. Переможців кожного відрізку нагородили медалями, усім учасникам вручили подяки. Такі ж акції провели й у інших містах України. 

      Такий захід відбувся вже вдруге. Перший щорічний забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України" пройшов в столиці 25 серпня 2018 року. За словами організаторів, надихнув їх досвід американських військових – забіг Run for the Fallen.

      Зазначимо, що напередодні, у День Незалежності України, проросійські бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли українські позиції. Втрат серед українських воїнів немає.

      blog_ava
      Перший день Ради: скорочення кількості депутатів і запуск комітетів – що на порядку денному
      сьогодні
      6388
      Теги: Жертви Війна на Донбасі Новини України Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Кто может открыть замкнутый круг, в котором застряла Украина
      сьогодні , 12:01 Кто может открыть замкнутый круг, в котором застряла Украина
      Павло Казарін 920
      Подписка как афера, или У мошенников бесплатных смс не бывает
      сьогодні , 12:00 Подписка как афера, или У мошенников бесплатных смс не бывает
      Леонід Петров 408
      Нарушение договора с Турцией не сойдет Москве с рук
      сьогодні , 08:50 Нарушение договора с Турцией не сойдет Москве с рук
      Сергій Климовський 5477
      G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      24 серпня , 22:00 G7 – объединение демократических лидеров: причем здесь Россия?
      Блог Медіа 1848
      Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      24 серпня , 22:00 Голобородько VS Зеленський: Що змінилося за перші 100 днів президентсва
      Антон Голобородько 1073
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук