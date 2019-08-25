У Києві пройшов забіг на честь загиблих на Сході військових: зворушливе відео

На Трухановому острові у Києві пройшов забіг "Шаную воїнів. Біжу за героїв України". Його організували у пам'ять про загиблих на Донбасі військових.

Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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До акції долучилися понад 300 учасників. Серед – них військові, ветерани АТО, учасники Invictus Games із протезами, бігуни на візках, професійні спортсмени та аматори. Приїхав на захід і секретар РНБО Олександр Данилюк.



Забіг у пам'ять про загиблих на Донбасі військових / Фото 24 каналу (Марія Писаренко)

Кожен учасник отримав номер із прізвищем загиблого військового. Так хотіли вшанувати захисників, які втратили життя у війні на Донбасі. А ще збирали кошти на лікування поранених на Донбасі військових.



Забіг "Шаную воїнів. Біжу за героїв України"/ Фото 24 каналу (Марія Писаренко)

Дистанцій усього було три – на два, шість та вісім кілометрів. Переможців кожного відрізку нагородили медалями, усім учасникам вручили подяки. Такі ж акції провели й у інших містах України.

Такий захід відбувся вже вдруге. Перший щорічний забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України" пройшов в столиці 25 серпня 2018 року. За словами організаторів, надихнув їх досвід американських військових – забіг Run for the Fallen.

Зазначимо, що напередодні, у День Незалежності України, проросійські бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли українські позиції. Втрат серед українських воїнів немає.