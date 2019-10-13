У Києві прямо на вулиці застрелили чоловіка: поліція ввела план-перехоплення

У Шевченківському районі на вулиці Дегтярівській невідомі розстріляли чоловіка та зникли з місця інциденту. На жаль, через годину потерпілий помер у лікарні від отриманих вогнепальних поранень. Подія сталася увечері 13 жовтня.

Як розповідають у поліції Києва з посиланням на очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік чоловіка, а потім зникли на автомобілі чорного кольору.

Цікаво! Масова бійка зі стріляниною сталася на Троєщині у Києві: що наразі відомо

Щодо потерпілого відомо, відомо, що йому – 33 роки. За інформацією ресурсу dtp.kiev.ua, стріляли в нього двоє уродженців Кавказу. Здійснили вони 5 пострілів і на чорному Toyota Camry з номерним знаком АХ2531ЕО (такі номера є зареєстрованими на Daewoo Lanos) поїхали у бік станції метро "Лук’янівська". З можливих особливих прикмет, авто може мати диски у формі зірок.

Місце вбивства 33-річного чоловіка у Києві

На місці працюють патрульні, слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, кінологи та начальник поліції Києва Андрій Крищенко. На місці злочину правоохоронці виявили гільзи.

Наразі співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства. Також оперативники запровадили оперативний план-перехоплення "Сирена" у межах комплексу оперативних заходів для затримання підозрюваних: на їхній розшук орієнтовано всі наряди. Водночас слідчі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства.

До слова, у середині вересня на Запоріжжі поблизу селищної ради у Якимівці розстріляли заступника голови ОТГ Дмитра Кирилова. Автомобіль, яким пересувався вбивця, знайшли спаленим.