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      У Києві п'яний нацгвардієць на авто намагався втекти від поліції і влетів у таксі

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      ДТП з Toyota Camry і таксі Bolt у Києві
      ДТП з Toyota Camry і таксі Bolt у Києві / Kiev.informator.u

      Нацгвардієць на авто Toyota Camry тікав від поліції в Києві і врізався в авто служби таксі Bolt. ДТП сталося вночі 3 серпня біля Троєщинського ринку. Від сили удару таксі влетіло у кіоск з шаурмою.

      За словами свідка події, Toyota мчала на швидкості близько 120 кілометрів на годину, повідомляє "Інформатор". Щодо водія таксі, то він відбувся несуттєвими травмами.

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      Водія Toyota затримали правоохоронці. За даними поліції, затриманий поводився неадекватно під час оформлення ДТП. При огляді авто в ньому знайшли порошок, схожий на амфетамін.

      Правоохоронці також з’ясували, що водій Toyota був п’яним. При ньому було дійсне посвідчення військового Національної гвардії України.

      У Toyota повністю розбита і зім'ята передня частина. Авто служби таксі опинилося без заднього скла і переднього колеса.

      На місці події працювали 3 наряди патрульної поліції і карета швидкої допомоги.

      ДТП аварія Київ таксі
      Розбите авто нацгвардійця після зіткнення з таксі / Фото kiev.informator.ua

      ДТП Київ аварія
      Розбите авто таксі після аварії / Фото kiev.informator.ua

      Дивіться відео з місця ДТП у Києві:

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Поліція Нацгвардія
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