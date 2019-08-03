У Києві п'яний нацгвардієць на авто намагався втекти від поліції і влетів у таксі

Нацгвардієць на авто Toyota Camry тікав від поліції в Києві і врізався в авто служби таксі Bolt. ДТП сталося вночі 3 серпня біля Троєщинського ринку. Від сили удару таксі влетіло у кіоск з шаурмою.

За словами свідка події, Toyota мчала на швидкості близько 120 кілометрів на годину, повідомляє "Інформатор". Щодо водія таксі, то він відбувся несуттєвими травмами.

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Водія Toyota затримали правоохоронці. За даними поліції, затриманий поводився неадекватно під час оформлення ДТП. При огляді авто в ньому знайшли порошок, схожий на амфетамін.

Правоохоронці також з’ясували, що водій Toyota був п’яним. При ньому було дійсне посвідчення військового Національної гвардії України.

У Toyota повністю розбита і зім'ята передня частина. Авто служби таксі опинилося без заднього скла і переднього колеса.

На місці події працювали 3 наряди патрульної поліції і карета швидкої допомоги.



Розбите авто нацгвардійця після зіткнення з таксі / Фото kiev.informator.ua



Розбите авто таксі після аварії / Фото kiev.informator.ua

Дивіться відео з місця ДТП у Києві: