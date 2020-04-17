У Києві п'яний водій на колінах переконував патрульних відпустити його: відео

У Києві в ніч проти 17 квітня патрульні поліцейські зупинили автомобіль після того, як він зачепив відбійник. Як з'ясувалося, водій автомобіля був геть нетверезим. Він одразу ж взявся у різний спосіб переконувати патрульних, щоб ті його відпустили.

Передовсім чоловік взявся розповідати, що він ветеран війни і запитувати у копів про "а ти там був?", пише "Київ оперативний".

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Чоловік став на коліна та відверто зізнався: він їхав п'яним, але лише тому, що дізнався, буцімто "у дочки онкологічне захворювання".

Я їду додому до неї. Перед тобою стоїть атошник на колінах. А ти там був? Я не встану, поки ви мене не відпустите,

– заявив чоловік і одразу ж встав.

До слова, щоб зупинити авто порушника, який на вимогу поліції зреагував не одразу, потрібно було одразу два наряди правоохоронців. Драгер показав у його крові 1,68 проміле алкоголю, що у понад 8 разів вище за норму.

Пізніше порушник почав розповідати, що пив лише тому, що обмивав зірки на погонах якогось великого службовця, пише видання. Цього на опублікованому відео не чути.

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Важливо! Жодного підтвердження або спростування слів чоловіка про його участь в АТО чи хворобу дочки немає. Втім навіть жодна з цих обставин не підставою для того, щоб ставити під загрозу власну безпеку чи життя оточуючих.