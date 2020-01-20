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      У Києві п'яний водій на Mitsubishi влетів у припарковані машини: фото, відео

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      ДТП на проспекті Науки у Києві / kiev.informator.ua

      У Києві на проспекті Науки сталася ДТП за участю Mitsubishi Space Star і вантажівки ГАЗель. В результаті аварії постраждали четверо людей.

      Аварія сталася 20 січня близько 6:50. Про це з місця події повідомляє "Інформатор".

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      За попередньою інформацією, аварія сталася через маневри водія Mitsubishi. У салоні автомобіля знаходилися троє людей. Усі вони були у стані сильного алкогольного сп'яніння. Тест на алкоголь показав 2,09 проміле.

      В результаті ДТП постраждали водій і обидва пасажири. Одного із пасажирів карета швидкої допомоги відвезла з пробитою головою. Він сидів на передньому сидінні. Саме ця зона у машині постраждала найбільше.

      Дивіться відео з місця аварії у Києві:

      Ще одним постраждалим в результаті аварії став водій ГАЗелі. Проте не дивлячись на травму голови, чоловік від госпіталізації відмовився. Незважаючи на те, що фактичних учасників ДТП було всього два, в результаті аварії пошкодження отримали сім автомобілів.

      На даний момент рух у сторону Деміївської площі на цій ділянці дороги обмежений.

       

      ДТП у Києві на проспекті Науки / фото "Інформатор"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
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