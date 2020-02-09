У Києві п'яний водій влаштував аварію на світлофорі: відео

У Києві на проспекті Перемоги один легковий автомобіль врізався в інший. Якправоохоронці з'ясували згодом, водій одного із них був п’яним.

Зіткнулись Audi та Nissan з провини останнього, про це повідомляє "Інформатор".

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Так, водій Nissan врізався в інше авто, коли те стояло на світлофорі в очікуванні зеленого світла. Через зіткнення Nissan викинуло у відбійник, а в результаті – за 50 метрів від місця зіткнення.

В ДТП ніхто не постраждав. Згодом з'ясувалося, що водій Nissan протаранив інше авто, оскільки був у стані алкогольного сп'яніння. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

Дивіться відео із наслідками ДТП

Зазначимо, у масштабній ДТП в Угорщині загинули 2 укоаїнців, ще 7 постраждали. Відразу декілька автомобілів зіткнулися поблизу угорського міста Кал – на трасі в напрямку до Будапешту. Одним із них був мікроавтобус на українських номерах – він вилетів за межі дороги.