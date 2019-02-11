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      У Києві п'яний водій влаштував ДТП та паралізував рух Русанівським мостом

      177 Читать новость на русском
      ДТП у Києві
      ДТП у Києві / Еспресо

      У Дніпровському районі Києва на Броварському проспекті сталася аварія за участі двох позашляховиків. Водій одного з авто був у нетверезому стані. Внаслідок інциденту рух Русанівськими мостом було заблоковано.

      Видання Еспресо повідомило, що водій автомобіля Volkswagen Touareg, проігнорувавши дорожні знаки в'їхав у причеп автомобіля ремонтників, на якому світилася табличка "Об'їзд перешкоди".

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      Від сильного удару причеп розвернуло на 180 градусів, а Volkswagen почало крутити від чого він на швидкості вдарив Suzuki Grand Vitara та перекинувся.

      Внаслідок зіткнення на дорогу витекло пальне. На місце аварії одразу прибули пожежники та змили витік. Після ДТП було повністю перекрито дорожній рух на Русанівський міст. У аварії ніхто не постраждав.

      Водій Volkswagen заперечував свою причетність та стверджував, що він лише пасажир. Проте згодом тест на алкоголь показав результат 1,87 проміле, що у 9 разів перевищує норму.

      Дивіться відео: Аварія у Дніпровському районі Києва

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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