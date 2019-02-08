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      У Києві п'яний заступник голови райадміністрації протаранив авто, постраждала патрульна

      67 Читать новость на русском
      ДТП у Києві
      ДТП у Києві / KyivPolice

      Чоловік перебуваючи за кермом у нетверезому стані, врізався в автомобіль, поранивши при цьому співробітницю поліції, яка проводила оформлення ДТП.

      Поліція Києва на своїй сторінці у Facebook повідомила про те, що о 20:36 отримала інформацію про аварію на Південному мості за участю двох машин Шкоди та Ніссана, під час якої ніхто не постраждав.

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      Що сталося?На місце інциденту виїхав екіпаж для оформлення ДТП та встановлення усіх обставин події. Поліцейські припаркували службову автівку попереду Ніссана. Під час складання протоколу співробітниця поліції стояла між службовим авто та Ніссаном. При цьому за Ніссаном стояло ще одне авто, інший учасник ДТП – Шкода. У цей момент водій автомобіля БМВ протаранив Шкоду, яка вдарила Ніссан внаслідок чого патрульну затисло між двома автомобілями.

      Що з патрульною? Внаслідок інциденту вона отримала травму ноги. Крім цього, на погане самопочуття поскаржилися двоє дорослих і неповнолітня дитина, які перебували у салоні Шкоди. Усім їм надали необхідну медичну допомогу.

      Відомо хто вчинив ДТП? Так. За кермом БМВ перебував заступник голови районної державної адміністрації Києва. У поліції заявили, що чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. 

      На місці автопригоди було проведено першочергові слідчі дії. Питання щодо правової кваліфікації події визначається.

      Дивіться відео: аварія у Києві з потерпілою патрульною

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Поліція
      Джерело: 24 Канал
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