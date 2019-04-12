У Києві п'яного винуватця ДТП прив'язали до стовпа: відео
За словами очевидців, автомобіль "Форд", у якому перебували п'яні чоловік та жінка, заїхав на АЗС "ОККО" на вулиці Кільцевій й в’їхав у машину Toyota.
Після інциденту водій "Форду" поліз битися, зазначили на Facebook-сторінці спільноти "Київ Опаративний".
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Через це його до приїзду поліції прив'язали до стовпа.
У повідомленні також йдеться про те, що нетвереза пасажирка намагалася напасти з пустою пляшкою з-під алкоголю. Однак, її вдалося вгамувати й вона пішла до автомобіля.
Коли на місце події приїхали патрульні, чоловік вже був не прив'язаний. Про це повідомила прес-служба Нацполіції у коментарі "Українській правді".
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