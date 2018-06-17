У Києві радикали блокують дороги та погрожують, що "за все доведеться відповідати": фото

У неділю, 17 червня, після Маршу рівності у Києві, у Шевченківському районі столиці (на Лук’янівці) активісти праворадикальної організації С14 заблокували низку доріг. Вимогою блокувальників є прибуття на місце керівництва МВС.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці С 14.

Зазначимо, що в неділю перед початком Маршу рівності "КиївПрайд-2018" у Києві противники акції влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб.

Після інцидентів члени націоналістичних організацій заблокували дорогу під Шевченківським райвідділом поліції з вимогами звільнити затриманих перед "Маршем рівності" активістів.

Транспортний колапс на Лук'янівці. Заблоковано декілька доріг. Вимагаємо приїзду найвищого керівництва МВС, яке сьогодні віддало наказ розігнати силою мирний мітинг,

– мовиться у заяві активістів С14.

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У свою чергу лідер націоналістичного руху "Карпатська Січ" Тарас Деяк на своїй Facebook-сторінці сповістив про те, що внаслідок сутичок з правоохоронцями один із членів руху отримав перелом ноги. При цьому Деяк пригрозив, що "за все доведеться відповідати".

На Facebook-сторінці "Карпатської Січі" зазначається, що внаслідок сутичок з поліцією у багатьох членів організації "пробиті голови, різноманітні травми та забої".