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У Києві радикали блокують дороги та погрожують, що "за все доведеться відповідати": фото

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Після Маршу рівності у Києві активісти блокують дороги та заявляють про постраждалих побратимів
Після Маршу рівності у Києві активісти блокують дороги та заявляють про постраждалих побратимів / Колаж 24 канал

У неділю, 17 червня, після Маршу рівності у Києві, у Шевченківському районі столиці (на Лук’янівці) активісти праворадикальної організації С14 заблокували низку доріг. Вимогою блокувальників є прибуття на місце керівництва МВС.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці С 14.

Зазначимо, що в неділю перед початком Маршу рівності "КиївПрайд-2018" у Києві противники акції влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб.

Після інцидентів члени націоналістичних організацій заблокували дорогу під Шевченківським райвідділом поліції з вимогами звільнити затриманих перед "Маршем рівності" активістів.

Транспортний колапс на Лук'янівці. Заблоковано декілька доріг. Вимагаємо приїзду найвищого керівництва МВС, яке сьогодні віддало наказ розігнати силою мирний мітинг,
– мовиться у заяві активістів С14.

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У свою чергу лідер націоналістичного руху "Карпатська Січ" Тарас Деяк на своїй Facebook-сторінці сповістив про те, що внаслідок сутичок з правоохоронцями один із членів руху отримав перелом ноги. При цьому Деяк пригрозив, що "за все доведеться відповідати".

На Facebook-сторінці "Карпатської Січі" зазначається, що внаслідок сутичок з поліцією у багатьох членів організації "пробиті голови, різноманітні травми та забої".

 

Теги: Новини України ЛГБТ Новини Києва Поліція протести Сутички Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 канал
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