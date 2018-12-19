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      У Києві різко впали обсяги житла, введеного в експлуатацію: цифри від НБУ

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      Обсяги житла, введеного в експлуатацію, різко впали
      Обсяги житла, введеного в експлуатацію, різко впали / 24 канал

      Упродовж 9 місяців 2018 року обсяги житла, введеного в експлуатацію, у Києві зменшилось майже вдвічі – на 45%.

      У Київській області цей показник впав на третину (33%).

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      Про це свідчать дані звіту про фінансову стабільність Національного банку Україні, пише "ЛIГАБiзнесIнформ".

      Для порівняння, за перші три квартали 2017 року кількість збудованих квартир у столиці зросла майже вдвічі. У 2017-му ще діяла понижена ставка пайової участі.

      10 липня 2017 в Україні набули чинності нові класифікації будівель і процедура отримання документації для них.

      Саме це стимулювало забудовників швидше вводити об'єкти в експлуатацію.

      За даними НБУ, за цей період обсяги зданого в експлуатацію житла скоротились на 36%.

      Проте через невизначеність регуляторного середовища за 9 місяців 2018 року кількість виданих дозволів на будівництво багатоквартирних будинків скоротилась на стрімких 85%.

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      Аналітики Нацбанку прогнозують, житлове будівництво може сповільнюватися і в подальшому.

      Що таке введення житла в екплуатацію?Це роцедура, яку потрібно пройти перед початком експлуатації будь-якої будівлі або споруди. Саме документація про введення будівлі в експлуатацію дає власнику право підключити комунікації: світло, воду, опалення та каналізацію.

      На нерухомість, що не введена в експлуатацію, не можна оформити право на власність. Як наслідок, таке житло не вдасться продати, подарувати, передати у спадок чи використати як заставу для отримання кредиту тощо.

      Раніше 24 канал повідомляв, що за підсумками січня-листопада 2018 року продажі первинного житла у Києві у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли на відчутних 25%.

      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Новини Києва Будівництво
      Джерело: 24 канал
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