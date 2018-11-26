У Києві різко зросла вартість оренди житла: промовисті цифри

За півроку вартість оренди житла у столиці підскочила у ціні майже на 20%.

Найбільше зросли у ціні трикімнатні квартири, найменше – однокімнатні, інформує аналітична служба OLX.

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Так, найдешевшим районом на ринку оренди у столиці залишається Деснянський район, а найдорожчим – елітний Печерський.

За даними аналітиків OLX, однокімнатні квартири у Києві подорожчали на 13%, двокімнатні на 18%, а трикімнатні – одразу на чверть (25%).

Найбюджетнішим районом для оренди житла у Києві, як і раніше, залишається Троєщина.

Однокімнатну квартиру тут можна винайняти за 6000 гривень. За останні півроку їхня середня ціна становила приблизно 5,5 тисяч гривень.

Винайняти двокімнатні квартири найдешевше також у Деснянському районі столиці – приблизно за 7,5 тисяч гривень. За оренду трикімнатної квартири доведеться викласти до 10 тис гривень.

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Щодо найдорожчих квартир – то середня вартість оренди однокімнатної квартири у Печерському районі Києва обійдеться приблизно у 9000 гривень.

Щоб орендувати двокімнатну квартиру на Печерську, доведеться заплатити уже від 23 тисяч гривень орендної плати за місяць.

Оренда трикімнатного помешкання на Печерських пагорбах обійдеться у щонайменше 39000 тисяч гривень.

Середня вартість оренди житла у районах Києва восени 2018:



Вартість оренди житла у різних районах Києва восени 2018