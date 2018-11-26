17:41
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      У Києві різко зросла вартість оренди житла: промовисті цифри

      772 Читать новость на русском
      Вартість оренди житла у Києві восени 2018 різко зросла
      Вартість оренди житла у Києві восени 2018 різко зросла / 24 канал

      За півроку вартість оренди житла у столиці підскочила у ціні майже на 20%.

      Найбільше зросли у ціні трикімнатні квартири, найменше – однокімнатні, інформує аналітична служба OLX.

      Читайте також: Житло в новобудовах Києва: скільки коштує квадратний метр на первинному і вторинному ринках

      Так, найдешевшим районом на ринку оренди у столиці залишається Деснянський район, а найдорожчим – елітний Печерський.

      За даними аналітиків OLX, однокімнатні квартири у Києві подорожчали на 13%, двокімнатні на 18%, а трикімнатні – одразу на чверть (25%).

      Найбюджетнішим районом для оренди житла у Києві, як і раніше, залишається Троєщина.

      Однокімнатну квартиру тут можна винайняти за 6000 гривень. За останні півроку їхня середня ціна становила приблизно 5,5 тисяч гривень.

      Винайняти двокімнатні квартири найдешевше також у Деснянському районі столиці – приблизно за 7,5 тисяч гривень. За оренду трикімнатної квартири доведеться викласти до 10 тис гривень.

      Читайте також: Якими були ціни у новобудовах Львова, Києва та Одеси у жовтні

      Щодо найдорожчих квартир – то середня вартість оренди однокімнатної квартири у Печерському районі Києва обійдеться приблизно у 9000 гривень.

      Щоб орендувати двокімнатну квартиру на Печерську, доведеться заплатити уже від 23 тисяч гривень орендної плати за місяць.

      Оренда трикімнатного помешкання на Печерських пагорбах обійдеться у щонайменше 39000 тисяч гривень.

      Середня вартість оренди житла у районах Києва восени 2018:

      Оренда житла Київ райони
      Вартість оренди житла у різних районах Києва восени 2018

      оренда житла Київ осінь 2018
      Ціни на оренду житла у Києві восени 2018: інфографіка

      Читайте також:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України оренда житла Ціни на нерухомість Новини Києва Ринок нерухомості
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      сьогодні , 17:06 Воєнний стан: які обмеження чекають українців (інфографіка)
      Олена Булан 10556
      Конфлікт у Азовському морі: реакція та зобов'язання світу
      сьогодні , 17:02 Конфлікт у Азовському морі: реакція та зобов'язання світу
      2132
      Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      сьогодні , 16:56 Конфлікт в Азовському морі: про воєнний стан, війну і вибори
      Артем Овдієнко 1211
      Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      сьогодні , 15:38 Воєнний стан та мобілізація: кому та коли потрібно йти до військкомату
      Євгенія Мазур 46656
      Боец Руляк, "сместивший" вице-адмирала: Это было недоразумение, а не командующий
      сьогодні , 15:31 Боец Руляк, "сместивший" вице-адмирала: Это было недоразумение, а не командующий
      Євгенія Мазур 6519
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Позбавлення громадянства за участь у "виборах" в Криму: у Меджлісі прокоментували ідею
       21 квітня , 09:01
      Головне за день: гинуть військові, терористи готуються до "виборів"
       1 листопада 2014 , 23:56 0
      Україна – Словаччина: Шевченко може зробити 3 зміни у складі – названо кандидатів на основу
       8 вересня , 22:03
      Kia Sportage отримає комплектацію Classic за ціною від 15 900 Євро
       22 жовтня , 15:15
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук