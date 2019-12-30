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      У Києві родина з двома дітьми жила в покинутому будинку: фото

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      У Києві родина з двома дітьми жила в покинутому будинку / kyiv.npu.gov.ua

      Поліція Києва знайшла родину з двома маленькими дітьми, які проживали в покинутому будинку, закинутим сміттям. Дітей вилучили зі сім’ї, на матір склали адміністративний протокол.

      Правоохоронці помітили в покинутому будинку жителів і вирішили перевірити, повідомляє прес-служба поліції Києва.

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      Раніше в домі жила жінка, яка кілька місяців тому померла. Зараз у будинку проживають чоловік із дружиною та двоє дітей 2016 і 2018 років народження, які приїхали в столицю з Тернопільської області.

      Поліція зазначила, що приміщення в аварійному стані і завалено сміттям, без світла, водопостачання й опалення.

      Дітей відправили в медустанову.

      У Києві родина з двома дітьми жила в покинутому будинку / Фото: Нацполіція 

      На 32-річну матір склали протокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Санкція статті передбачає штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Діти і неповнолітні Кримінал Новини Києва
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