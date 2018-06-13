У Києві роми оселилися біля вокзалу, б'ють перехожих і залишають гори сміття: промовисті фото

У Києві біля кінотеатру "Ультрамарин", що неподалік від вокзалу, кілька сотень ромів окупували територію, на якій залишають багато розкиданого сміття.

Відповідні фото публікує видання "Інформатор".

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Як видно на світлинах, роми забруднюють територію навколо свого поселення. Гори сміття, відходів і спалені речі – все це їхні сліди.



У Києві поблизу вокзалу роми окупували територію, яку сильно засмічують



Неподалік вокзалу в Києві роми перетворюють територію на смітник



У Києві біля вокзалу роми розкинули табір і побили перехожого



У столиці біля вокзалу роми сильно засмічують територію

Окрім того, користувачі соцмереж почали скаржитися на розбійну поведінку представників нацменшин, які стали нападати на людей.

Зокрема, про один із таких випадків розповіла у Facebook Юлія Попова, мати побитого ромами хлопця. За її словами, ввечері 11 червня роми "запустили у голову" 16-річного перехожого юнака пляшку, а потім спробували добити його.

"Ввечері, мій молодший син з друзями проходив в районі Вокзалу-"Ультрамарин". Побачили натовп ром, що біг на них, злякалися і втекли. Син біг останнім. Йому в голову прилетіла пляшка. Він впав, втратив свідомість. Отямився в калюжі крові, – над ним стоїть щуплий циган і питає: "Ти теж з ними?". "Викличте швидку", – попросив син і отримав ще удар пляшкою по голові. Швидку ніхто звичайно не викликав", – розповіла жінка.

Мати побитого хлопця додала, що підлітка доправили до лікарні згодом, де лікарі наклали йому 7 швів на голову.

Жінка також зауважила, що на Вокзалі поблизу "Ультрамарину" близько 300 ромів розкинули табір.