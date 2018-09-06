У Києві розбився вертоліт: є потерпілі

Уранці 6 вересня у Києві на Трухановому острові упав гелікоптер. У результаті щонайменше дві людини постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Читайте також: У Чехії гелікоптер впав на склад: є жертви



Гелікоптер упав на Трухановому острові в Києві

Як зазначається, на місці працюють правоохоронці, медики та рятувальники.



Унаслідок катастрофи постраждало щонайменше дві людини

"У результаті тілесні ушкодження отримали двоє осіб, їм надають необхідну допомогу та госпіталізовують. Інформація про стан їхнього здоров‘я уточнюється. Попередньо відомо, що вертоліт є цивільним і належить приватній фірмі", – додають у поліції.



За попередніми дани, гелікоптер належить приватній фірмі

Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту, спілкуються зі свідками та очевидцями. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

На місці падіння вертольоту у Києві працюють рятувальники, медики та поліцейські

Нагадаємо, 2 вересня у Афганістані впав гелікоптер, на борту якого були громадяни України та десятеро афганських військових. Згодом у МЗС України підтвердили цю інформацію та сповістили, що загиблі були членами екіпажу. Також відомо, що вижити вдалося ще одному українцю – борт-інженеру – та одному військовому.