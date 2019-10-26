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      У Києві розквітли сакури: фото

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      У Києві квітнуть сакури
      У Києві квітнуть сакури / facebook.com/kpUZNpecersk

      У Києві в кінці жовтня розквітли сакури, хоча зазвичай ці дерева квітнуть у кінці квітня. Помилуватися рожевим цвітом у столиці можна на бульварі Липському, що в Печерському районі.

      Проте, незважаючи на цвітіння сакур в осінню пору, це не природна аномалія, а дива селекції, повідомили в комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Печерського району.

      Дивіться фото, як у серпні в Києві несподівано розквітли каштани

      "Ці чарівні дерева сорту Аutumnalis радують своїм цвітінням двічі на рік – навесні і восени!" – пояснили комунальники.

       

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Екологія Погода
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