У Києві розквітли сакури: фото

У Києві в кінці жовтня розквітли сакури, хоча зазвичай ці дерева квітнуть у кінці квітня. Помилуватися рожевим цвітом у столиці можна на бульварі Липському, що в Печерському районі.

Проте, незважаючи на цвітіння сакур в осінню пору, це не природна аномалія, а дива селекції, повідомили в комунальному підприємстві по утриманню зелених насаджень Печерського району.

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"Ці чарівні дерева сорту Аutumnalis радують своїм цвітінням двічі на рік – навесні і восени!" – пояснили комунальники.