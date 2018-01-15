У Києві розлючений чоловік влаштував різанину у переповненій маршрутці

Вранці 15 січня у одній із київських маршруток розлючений пасажир спочатку влаштував скандал, а потім дістав ніж і підрізав іншого пасажира

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

Інцидент стався близько 9 ранку у маршрутці № 414. Автобус був дуже переповнений.

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"На Фестивальному увійшов один чоловік і коли двері почали закриватися прибіг ще один і почав штовхати того, щоб він пройшов, на що перший чоловік відповів: "Тут нема куди проштовхатись!" Другий чоловік, висловлюючись нецензурно, все ж вліз в маршрутку! Він продовжував ображати чоловіка, який не зрушив спочатку, - йдеться у повідомленні спільноти.

В результаті конфліктний пасажир проїхав всього одну зупину і вирішив вийти з маршрутки, при цьому він почав виштовхувати іншого пасажира, з яким мав конфлікт. При цьому перший чоловік дістав ніж та поранив іншого у ногу.