У Києві розпочалася міжнародна акція до 85-ї річниці голодомору

У суботу, 1 вересня, у Національному музеї Меморіал жертв Голодомору у Києві розпочалося проведення міжнародної акції до 85-ї річниці Голодомору "Запалимо свічку пам'яті" – за 85 днів до Дня пам'яті жертв Голодомору – 24 листопада 2018 року.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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Зазначається, що перша акція в столиці України присвячена пам'яті дітей, "яких убив злочинний сталінський режим страшною зброєю – голодом".

Учасники акції зачитали імена 85 загиблих від Голодомору дітей зі списку мільйонів, вшанували пам'ять загиблих і запалили свічку. Також відбулася панахида за померлими та відкриття виставки Украдене дитинство: діти в роки Голодомору 1932-1933 років.

Державний секретар МЗС України Андрій Заєць повідомив, що протягом 85-ти днів закордонні дипломатичні установи України разом з організаціями українців в іноземних державах на п'яти континентах проведуть ряд заходів в рамках акції.

Закінчиться акція у Києві 24 листопада 2018 року, в День пам'яті жертв Голодомору.

На сайті МЗС України та веб-сторінці 85-ті роковини Голодомору, розробленою Українським інститутом національної пам'яті можна дізнатися про перебіг акції.