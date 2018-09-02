У Києві розпочалися велоперегони "Київська сотка": які дороги перекриті

У Києві розпочались стокілометрові велоперегони "Київська сотка". Задля цього з 9 ранку до 17 вечора перекрили столичні вулиці, якими рухатимуться учасники, стартували змагання з Хрещатика.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів кореспондент Едуард Крижанівський.

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У веломарайфоні взяли участь 1600 учасників, яких організатори розділили на дві категорії: професіонали та аматори. Велосипедисти мають проїхати 100 кілометрів їхній маршрут пролягає з Майдану Незалежності до Видубичів, і далі у напрямку Обухова. Як тільки вони доїдуть до Обухова, відразу повернуться їхати назад. аби фінішувати на столичних Теремках.

Ми сьогодні святкуємо невеличкий ювілей – 5 років нашим перегонам,

– підкреслила організаторка велоперегонів "Київська сотка 2018" Юлія Бондарчук.

Рух у Києві обмежений з 9 ранку до 17 вечора за маршрутом велогонки:

вул. Хрещатик (старт) – площа Бессарабська – вул. Басейна – бульвар Лесі Українки (до Печерського мосту) – бульвар Дружби народів (у напрямку мосту Патона) – Наддніпрянське шосе – Столичне шосе – Дніпровське шосе (траса Н 01) – Автошлях Т 1006 – с. Підгірці (вул. Боровкова, вул. Лугова, вул. Гагаріна, вул. Васильківська) – Автошлях Т 101603 – с. Великі Дмитровичі (вул. Київська) – с. Старі Безрадичі (вул. Київська, вул. Першотравнева) – с. Тарасівка (вул. Пушкіна) – м. Обухів (вул. Каштанова, вул. Лукавиця, вул. Польок) – Автошлях Р 19 – с. Шевченкове – с. Копачів – с. Застугна (вул. Вишнева) – с. Велика Бугаївка (вул. Шевченка) – Автошлях С 100717 – с. Рославичі (вул. Жовтнева, вул. Леніна, вул. Кірова) – с. Круглик (вул. Круглицька) – с. Хотів (вул. Шевченка, вул. Промислова) – с. Віта‑Поштова (вул. Садова) – смт Чабани (вул. Кірова, вул. Машинобудівників) – Автошлях Е 95 (у напрямку Києва) – Київ (проспект Академіка Глушкова) (від смт Чабани) – проспект Академіка Глушкова, 13-Б (біля станції метро "Теремки", ТРЦ "Магелан") (фініш).