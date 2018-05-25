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У Києві розпочалось тестування кандидатів на посади слідчих в ДБР

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У п'ятницю, 25 травня, в Києві розпочалось тестування на знання законодавства для перших 250 кандидатів на посади слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Всього до ДБР мають відібрати 1500 співробітників. Претендувати на посади мають право люди з вищою юридичною освітою, які мають чотири роки правничого досвіду. Цікаво, що за законом на перших етапах мають набрати більш ніж половина людей не з системи.

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На першому етапі кандидати мають скласти іспит зі 2000 питань про знання законодавства. Частина запитань не пов'язані з роботою слідчих. У комісії переконують, що перелік з сотні питань формує автоматична програма після того, як учасник отримує рандомний електронний ключ, тому шансів спотворити результати абсолютно немає.

З першої хвилі не склали тест в двох групах по 30% конкурсантів, в інших лише по кілька чоловік. Після тесту у кандидатів буде ще співбесіда, а також спецперевірка Мінюсту та поліграф.

Ми пропонуємо, щоб поліграф проходили переможці конкурсу, тобто особи, які і подальшому будуть працівниками бюро,
– зазначив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Зараз конкурс оголошено на 219 посад центрального управління ДБР. На них претендують понад 1600 людей.

Найменше конкурсантів подалося до департаменту військових розслідувань. А все, тому що керівник цього напрямку в ГПУ Анатолій Матіос сам програв конкурс і заборонив подаватись на нього своїм співробітникам.

Керівників бюро відбирає інша комісія з представників від політикуму. Закон, який виправляє ситуацію поки проголосований лише в першому читанні. До того ж, на керівні посади в головний слідчий орган країни подались не найкращі представники української правоохоронної системи, кажуть в громадськості.

Відсіяти недоброчесних кандидатів можна лише за умови прискіпливої уваги суспільства, якщо конкурс, як вказано у законі, буде відбуватись відкрито.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Державне бюро розслідувань Тести
Джерело: 24 Канал
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