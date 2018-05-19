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У Києві розпочався марш за звільнення політв'язнів і полонених: фото з місця події

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У Києві розпочався марш
У Києві розпочався марш "Свободу захисникам України". / Фото 24 Каналу

У столиці України на Майдані Незалежності розпочався марш "Свободу захисникам України". Основна вимога учасників маршу – змусити Росію звільнити українських військовополонених та дотримуватись міжнародних норм відносно полонених.

Близько 250 людей вирушать до посольства Німеччини, Франції, офісу Червоного хреста зі зверненням до політичного керівництва країн.

Вимагаємо від місії "Червоного хреста", місії ОБСЄ та Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель забезпечити виконання міжнародних норм з боку Росії відносно українських військовополонених,
– повідомляють мітингувальники. 

Зазначається, що серед учасників є родичі військовополонених, які утримуються в РФ. Вони тримають портрети полонених родичів та плакати з написами "Freedom Sentsov", "Свободу політв'язням Мордору".


У Києві розпочався марш за звільнення політв'язнів і полонених


Учасники маршу тримають плакати "Freedom Sentsov", "Свободу політв'язням Мордору"

 

Теги: Новини Києва Українці в полоні РФ Новини політики
Джерело: 24 Канал
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