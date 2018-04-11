У Києві рятувальники знайшли у Дніпрі тіло дівчини: (фото 18+)

У Києві рятувальники, які шукали тіло іноземної студентки медуніверситету імені Богомольця Мукаддас Насірлаєвої, виявили тіло дівчини. Наразі відбувається опізнання тіла.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Очевидець 112".

"Рятувальники, які шукають тіло загиблої студентки Мукаддас Насірлаєвої знайшли тіло дівчини. Зараз триває упізнання. Встановлюють особу. На місці слідчі. Тіло знайшли у воді біля мосту Патона, недалеко від ресторану "Фараон", – мовиться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у лютому в Києві скоїла самогубство студентка медуніверситету імені Богомольця з Туркменістану Мукаддас Нсірлаєва. Дівчина тоді стрибнула у Дніпро.