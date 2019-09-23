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      У Києві СБУ викрила потужний незаконний конвертаційний центр: фото

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      У Києві СБУ викрила незаконний конвертаційний центр
      У Києві СБУ викрила незаконний конвертаційний центр / ssu.gov.ua

      Правоохоронці викрили потужний конвертаційний центр із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік. Група ділків організувала протиправний бізнес ще у 2017 році.

      Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції через фіктивні підприємства для незаконного переведення коштів у готівку, повідомили у СБУ.

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      Правопорушники організували бізнес, щоб ухилятися від податків та вивводити гроші у "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників таких "послуг" були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка державних підприємств.

      Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті, а також документи, які підтверджують факт злочину.

      гроші кримінальні новини поліція сбу
      Правоохоронці вилучили докази злочину

      кримінальні новини сбу гроші київ
      Працівники СБУ вилучили готівку

      сбу кримінальні новини гроші київ
      Гроші, які вилучили правоохоронці

      Працівники СБУ виявили установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон.

      сбу гроші київ кримінальні новини гроші
      Працівник СБУ проводить обшук

      Наразі тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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      Теги: Новини України Новини Києва СБУ Гроші Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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