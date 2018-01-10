У Києві серед білого дня зник молодий хлопець

4 січня у Києві серед білого дня зник 25-річний хлопець Дмитро Витищенко. Він навчався у Національному медичному університеті імені Богомольця.

Про це написала у Facebook його сестра під ніком Liena Shulika.

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Вона також описала хлопця. На вигляд йому близько 25 років, зріст – 2 метри, вага – 100 кг.

4 січня Дмитро пішов дізнаватися результати іспиту, однак до університету так і не дійшов.

Уявіть, що за два тижні зникає вже друга людина, яку ви знаєте. Одну з них знайшли, і ті, хто в курсі, знають, що історія без хеппі енду.

Тож сестра просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про хлопця телефонувати за номером – 093-695-61-40.

Вона також зверталась по допомогу до правоохоронних органів, однак наразі результатів їхньої роботи немає.