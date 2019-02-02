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      У Києві шахраї одягнули форму поліцейських та викрали двох дівчат, – ЗМІ

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      У Києві шахраї одягнули форму поліцейських та викрали двох дівчат
      У Києві шахраї одягнули форму поліцейських та викрали двох дівчат / Фото з відкритих джерел

      У Дніпровському районі біля готелю "Турист" двоє чоловіків, які представилися співробітниками поліції викрали двох дівчат.

      Псевдополіцейські силою затягнули дівчат в автомобіль і відвезли в бік Харківського шосе, пише "Інформатор", посилаючись на власні джерела.

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      Чоловіки на Hyundai Accent з номерним знаком АА2071ЕО представилися співробітниками поліції. Відомо, що вони мали з собою вогнепальну зброю.

      Один з "поліцейських" худорлявий, середнього зросту, у синій куртці, другий – повний, в темній куртці,
      – зазначили очевидці.

      Згодом поліція ввела план "Перехоплення" та знайшла викрадачів. Наразі всі обставини події з'ясовуються.

      Нещодавно у Києві на Лісовому масиві просто посеред вулиці невідомий чоловік вистрелив у 5-річного хлопчика. За словами очевидців, зловмисників було троє. Підозрюваного вже затримали та доправили до відділку поліції. Йому загрожує позбавлення волі терміном на сім років.

      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Кримінальні новини Викрадення
      Джерело: 24 Канал
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