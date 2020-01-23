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      У Києві ще не настала справжня метеорологічна зима

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      Метеорологічна зима до Києва ще не завітала / Інстаграм-сторінка photo.ronika

      У центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського переконують, що метерологічна зима ще не завітала до української столиці Києва. Водночас на Дніпрі ще досі не утворився льодостав, хоча за календарем уже пів зими пройшло.

      Як мовиться на сайті Центральної обсерваторії, цьогорічний День соборності, який відзначають 22 січня, був дуже теплим.

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      Бо метеорологічна зима до Києва ще не завітала. Любителі зимової риболовлі тільки мріють про льодостав на Дніпрі,
      – підкреслюють метеорологи.

      Фахівці такі показники пояснюють глобальним потеплінням. Як приклад вони наводять дані про погоду в Києві за 22 січня 1919 року. А тоді, згідно зі спостереженнями метеорологічної обсерваторії університету святого Володимира, була типово зимова погода.

      "Зокрема, середньодобова температура повітря у цей день склала -5,4 градуса. Мінімальна температура під ранок опустилась до -6,4 градуса, дещо тепліше було в полудень, коли максимальна температура підвищилась до -4,2 градуса. Було тихо, адже максимальна швидкість вітру в цей день не перевищила 2 метри за секунду ( 7 кілометрів за годину), випадав невеликий сніг. За даними спостережень гідрологічної станції, на Дніпрі був суцільний льодостав", – додають в обсерваторії.

      До слова, уночі проти 23 січня у Києві очікують мокрий сніг. Щоправда, вже вдень опади припиняться. Температура повітря у столиці коливатиметься від -1 градуса до +1. 

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      22 січня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні Новини Києва
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