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      У Києві ще один таксист зґвалтував пасажирку

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      У Києві таксист зґвалтував жінку
      У Києві таксист зґвалтував жінку / Checkpoint

      У Голосіївському районі Києва таксист зґвалтував та обікрав пасажирку. Жінка була у стані алкогольного сп'яніння, тому чоловік вирішив скористатись таким "шансом".

      33-річна жінка відпочивала в ресторані та вирішила дістатися додому на таксі, натомість її зґвалтували та обікрали, повідомляє прес-служба Національної поліції Києва. 

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      Камери відеоспостереження зафіксували авто, на якому жінка поїхала з ресторану. Через це особистість підозрюваного була швидко встановлена і за кілька годин зловмисника вже затримали.

      41-річний мешканець Київщини підтвердив, що тієї ночі таксував і справді підвозив потерпілу додому. 

      Він зазначив, що жінка була у стані алкогольного сп’яніння. Скориставшись її безпорадністю, таксист зґвалтував потерпілу та забрав золоті прикраси.

      Раніше несудимому чоловікові загрожує до 5-ти років ув'язнення.

      Це вже не перший випадок, коли водій таксі ґвалтує пасажирку. Наприкінці липня цього року за аналогічний злочин у Києві розшукували таксиста з наліпками Uklon.

      Завдяки розголосу події, підозрюваного затримали на наступний день – його впізнав працівник хостелу, в якому він переховувався.

      blog_ava
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      Теги: Новини Києва Кримінал Кримінальні новини Згвалтування
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