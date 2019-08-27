У Києві ще один таксист зґвалтував пасажирку

У Голосіївському районі Києва таксист зґвалтував та обікрав пасажирку. Жінка була у стані алкогольного сп'яніння, тому чоловік вирішив скористатись таким "шансом".

33-річна жінка відпочивала в ресторані та вирішила дістатися додому на таксі, натомість її зґвалтували та обікрали, повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

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Камери відеоспостереження зафіксували авто, на якому жінка поїхала з ресторану. Через це особистість підозрюваного була швидко встановлена і за кілька годин зловмисника вже затримали.

41-річний мешканець Київщини підтвердив, що тієї ночі таксував і справді підвозив потерпілу додому.

Він зазначив, що жінка була у стані алкогольного сп’яніння. Скориставшись її безпорадністю, таксист зґвалтував потерпілу та забрав золоті прикраси.

Раніше несудимому чоловікові загрожує до 5-ти років ув'язнення.

Це вже не перший випадок, коли водій таксі ґвалтує пасажирку. Наприкінці липня цього року за аналогічний злочин у Києві розшукували таксиста з наліпками Uklon.

Завдяки розголосу події, підозрюваного затримали на наступний день – його впізнав працівник хостелу, в якому він переховувався.