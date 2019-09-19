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      У Києві щоранку не пускатимуть вантажівки з боку Борисполя: відома причина

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      У Києві щоранку не пускатимуть вантажівки з боку Борисполя
      У Києві щоранку не пускатимуть вантажівки з боку Борисполя / unsplash.com

      З 19 вересня у Києві щоранку з 7:00 до 10:00 не пускатимуть вантажівки у середмістя з боку Борисполя.

      Київська міська державна адміністрація вирішила, що обмеження на в'їзд діятиме на постійній основі.

      Важливо: Як підтримувати свій організм, коли на вулиці смог

      У держадміністрації пояснили, що у такий спосіб намагаються зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух. А відтак, вирішити екологічну проблему у Києві. 

      До слова, жителі столиці вже кілька днів живуть у смогу. Особливо потерпають на Лівому березі. У КМДА називають кілька причин задимлення. Одні з них – збільшення кількості транспорту, а аткож пожежі та робота підприємств.

      Як поводитися, коли на вулиці смог?

      • Пийте якнайбільше води: дітям потрібно випивати 1,5 літри води на добу, підліткам і дорослим – до 2 літрів.

      • Людям похилого віку, вагітним, дітям, а також людям, схильним до хронічних хвороб верхніх дихальних шляхів, легенів, серцево-судинної системи, алергічних проявів краще обмити перебування на відкритому повітрі у денні години.

      • Під час підвищеної сонячної активності (12:00-15:00) краще зовсім утримайтесь від прогулянок. Проводити час в цей період на пляжі взагалі не варто. 

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      Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Авто Новини Борисполя Екологія КМДА
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