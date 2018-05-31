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У Києві шукають хлопчика, який пірнув під воду і зник

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У Києві шукають хлопчика, який пірнув під воду і зник
У Києві шукають хлопчика, який пірнув під воду і зник / Фото прес-служби ДСНС

У Києві біля острова Труханів рятувальники проводять пошуки хлопчика, який пірнув під воду і зник.

Про це повідомляють столичні рятувальники. 

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"30 травня о 15:18 до рятувальників ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що у районі Пішохідного мосту під воду пірнув хлопчик і зник. Як стало відомо на місці виклику, хлопчик 2004 року народження купався у районі Пішохідного мосту неподалік від острова Труханів, пірнув під воду і назад не виринув", – йдеться у повідомленні рятувальників. 

Зазначається, що того ж дня було обстежено 6000 квадратних метрів акваторії річки Дніпра. Пошуки результату не дали.

31 травня для пошуку хлопця залучено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у місті Києві та водолазів КМДА,
– додають рятувальники. 

Наразі водолази обстежують акваторію річки Дніпро під Пішохідним мостом. Пошукові роботи триватимуть упродовж світового дня.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби, 30 травня, у результаті трагічних випадків на воді на території Волині, Вінниччини, Тернопільщини та в Києві загинули 5 дітей.
 

Теги: Новини Києва ДСНС Діти
Джерело: 24 Канал
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