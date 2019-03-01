У Києві "швидка" потрапила в ДТП з легковиком: є загиблі та поранені

У Києві на мосту Метро вночі 28 лютого трапилася страшна ДТП - карета швидкої допомоги зіткнулася з автомобілем ZAZ Vida. Внаслідок аварії загинули три людини, ще три отримали поранення.

Усі жертви аварії – пасажири легковика. Постраждалими виявилися двоє медиків зі "швидкої" та пацієнт, яких госпіталізували у лікарню.

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За попередньою інформацією, "швидка" з пацієнтом рухалась у напрямку правого берега столиці. Перед в'їздом на міст Метро проводилися дорожні роботи, тому чотири смуги руху переходили у дві. Водій ZAZ Vida рухався в протилежному напрямку, і з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу, де лобом в лоб зіштовхнувся з каретою "швидкої".



Смертельна ДТП за участю "швидкої" у Києві

У результаті сильного зіткнення чоловік і дві жінки, які перебували в салоні легковика, загинули на місці аварії. Наразі усі обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.