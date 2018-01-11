У Києві "швидка" з дитиною в салоні в’їхала у легковик: 5 постраждалих

У ніч проти четверга, 11 січня, у Києві трапилася аварія за участю карети швидкої медичної допомоги та іномарки. ДТП трапилася на вулиці Глушкова, 5.

Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua. Згідно з повідомленням, "швидка" однієї із приватних фірм, перевозячи дитину, протаранила попутний "Шевроле", "який вирішив хитро розвернутися в дірці відбійника". Читайте також: У Києві підполковник поліції потрапив у серйозну аварію, – соцмережі Зазначається, що внаслідок аварії постраждали 5 осіб. В інформації уточнюється, що удар припав на лівий борт "швидкої". Дитина, яку під час ДТП перевозила "швидка", була пересаджена в інший автомобіль.