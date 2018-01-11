У Києві "швидка" з дитиною в салоні в’їхала у легковик: 5 постраждалих
08:21, сьогодні 488 Читать новость на русском
У ніч проти четверга, 11 січня, у Києві трапилася аварія за участю карети швидкої медичної допомоги та іномарки. ДТП трапилася на вулиці Глушкова, 5.
Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.
Згідно з повідомленням, "швидка" однієї із приватних фірм, перевозячи дитину, протаранила попутний "Шевроле", "який вирішив хитро розвернутися в дірці відбійника".
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Зазначається, що внаслідок аварії постраждали 5 осіб.
В інформації уточнюється, що удар припав на лівий борт "швидкої". Дитина, яку під час ДТП перевозила "швидка", була пересаджена в інший автомобіль.
Джерело: 24 Канал
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