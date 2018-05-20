У Києві склали присягу майже тисяча новобранців Нацгвардії: як це було

Більше 800 військовослужбовців Північного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України дали клятву служити українському народові.

Як повідомляє прес-служба Нацгвардії, урочисте складання присяги відбулось на трьох локаціях.

Одночасно на площі Конституції, Солом’янській та Михайлівській площах військовослужбовці Першої Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка, 25-ї бригади охорони громадського порядку та 27-ї бригади промовляли слова військової присяги.

Як зазначив під час церемонії заступник командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан, складання Військової присяги – це завжди знаменна подія для кожного військовослужбовця.

Клятва у вірності своїй Батьківщині споконвічно була для кожного воїна тим непорушним і недоторканим словом, ціна якому – більша за життя. Саме вам, дорогі юнаки, продовжувати славні традиції батьків та дідів, охороняти мирну працю та спокій українського народу, бути надійною опорою у розбудові незалежної Української держави та Національної гвардії України,

– сказав Балан.

Також повідомляється, що після прийняття присяги військовослужбовці будуть нести службу у Києві, Київській області та виконувати покладені на них завдання.

До слова, раніше повідомлялось, що Національна гвардія України прийняла на озброєння перші 500 40-міліметрових ручних протитанкових гранатометів PSRL-1, які було вироблено у США.