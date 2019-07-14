У Києві скоро буде клімат як в Австралії: дослідження

У 2050 році клімат у світі зміниться. У Києві погодні умови будуть як сьогодні у Канберрі – столиці Австралії. До того часу температура влітку в українській столиці збільшиться на +6,5 градусів тепла.

Такі результати дослідження Вищої технічної школи Цюриха. Вчені прогнозують послідовну глобальну картину змін клімату великих міст світу протягом наступних 30 років.

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У дослідженні науковці вивчали клімат 520 великих міст світу, використовуючи 19 показників, які показують зміни температури.

Який висновок дослідження? У 77% найбільших міст у світі клімат буде схожий на нинішній клімат інших міст. А у 22% міст, ймовірно, будуть такі кліматичні умови, яких на сьогодні взагалі не існує на планеті.

Ці тенденції підкреслюють надзвичайну вразливість тропічних і субтропічних міст, 30% з яких переживають зміни в абсолютно нових кліматичних режимах без аналогів у великих містах світу.

Загалом максимальна температура влітку зросте на +6,7 градусів, а середня температура підвищитися на +3 градуси за Цельсієм.

Вчені прогнозують, що клімат Харкова буде таким, як у Бухаресті, а Дніпра – як у столиці Македонії – Скоп’є. У Лондоні буде як у Барселоні, а в Стокгольмі – як у Будапешті, у Мадриді – як сьогодні в Марракеші, у Москві – як у Софії.

Вчені кажуть, що використовували кліматичний сценарій RCP4,5, який передбачає порівняно помірну зміну клімату.

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