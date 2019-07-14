07:55
14 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Києві скоро буде клімат як в Австралії: дослідження

      56 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото

      У 2050 році клімат у світі зміниться. У Києві погодні умови будуть як сьогодні у Канберрі – столиці Австралії. До того часу температура влітку в українській столиці збільшиться на +6,5 градусів тепла.

      Такі результати дослідження Вищої технічної школи Цюриха. Вчені прогнозують послідовну глобальну картину змін клімату великих міст світу протягом наступних 30 років.

      Читайте також: Коли в Україну повернеться спека до +33 градусів: прогноз

      У дослідженні науковці вивчали клімат 520 великих міст світу, використовуючи 19 показників, які показують зміни температури.

      Який висновок дослідження? У 77% найбільших міст у світі клімат буде схожий на нинішній клімат інших міст. А у 22% міст, ймовірно, будуть такі кліматичні умови, яких на сьогодні взагалі не існує на планеті.

      Ці тенденції підкреслюють надзвичайну вразливість тропічних і субтропічних міст, 30% з яких переживають зміни в абсолютно нових кліматичних режимах без аналогів у великих містах світу.

      Загалом максимальна температура влітку зросте на +6,7 градусів, а середня температура підвищитися на +3 градуси за Цельсієм.

      Вчені прогнозують, що клімат Харкова буде таким, як у Бухаресті, а Дніпра – як у столиці Македонії – Скоп’є. У Лондоні буде як у Барселоні, а в Стокгольмі – як у Будапешті, у Мадриді – як сьогодні в Марракеші, у Москві – як у Софії.

      via GIPHY

      Вчені кажуть, що використовували кліматичний сценарій RCP4,5, який передбачає порівняно помірну зміну клімату.

      Нещодавно: У Києві зафіксували найтеплішу ніч за останні 139 років

      blog_ava
      Президент Зеленський у червоних плавках скупався в морі: фото, відео
      сьогодні
      1906
      Теги: Новини України Новини Києва Екологія Погода Спека в Україні клімат
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто може стати прем'єр-міністром України
      13 липня , 23:00 Хто може стати прем'єр-міністром України
      Крістіна Бердинських 2142
      Головні новини 13 липня: обстріл каналу Медведчука, Зеленський взявся за Херсонщину
      13 липня , 22:37 Головні новини 13 липня: обстріл каналу Медведчука, Зеленський взявся за Херсонщину
      3192
      Как в СССР засекречивали теракты
      13 липня , 22:00 Как в СССР засекречивали теракты
      Максим Мирович 1485
      Відновлення Сєвєродонецького аеропорту – відновлення корупційної схеми Комарницьким
      13 липня , 18:40 Відновлення Сєвєродонецького аеропорту – відновлення корупційної схеми Комарницьким
      Дмитро Снєгирьов 1031
      Голобородько VS Зеленський: скандальні промови та показові покарання президента
      13 липня , 17:00 Голобородько VS Зеленський: скандальні промови та показові покарання президента
      Антон Голобородько 1264
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук