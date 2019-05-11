У Києві службовий автомобіль поліцейських втрапив у ДТП: фото

У столиці в ніч на 11 травня трапилася ДТП за участю поліцейського автомобіля Toyota Prius. Так, у нього врізався BMW 528I.

В результаті цієї автопригоди правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, та його напарник отримали поранення. У лікарні разом з ними перебуває й водій BMW. Автівка правоохоронців отримала механічні пошкодження. Наразі обставини цієї аварії досліджує Державне бюро розслідувань.

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Внаслідок зіткнення лейтенант поліції отримав перелом руки. Його та пасажира – старшого лейтенанта поліції з закритою черепно-мозковою травмою доставлено до Київської міської клінічної лікарні №17. Водій автомобіля BMW також отримав закриту черепно-мозкову травму та перелом ноги. Наразі він отримує належну медичну допомогу в цій же лікарні,

– мовиться у повідомленні ДБР.

Відомо, що ДТП трапилась в Шевченківському районі столиці, на проспекті Перемоги.

Наразі триває досудове слідство. За фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Таке правопорушення карається штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.