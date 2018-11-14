У Києві снігоприбиральна машина розтрощила легковик: фото
На спуску до вулиці Кудряшова у Києві снігоприбиральна вантажівка врізалася у припаркований автомобіль Peugeot.
Про це повідомили у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.
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Снігоприбиральний ЗІЛ чистив дорогу та не впорався з керуванням, внаслідок цього машина протаранила легковий автомобіль Peugeot.
На фото видно, що внаслідок зіткнення легковий автомобіль отримав значні пошкодження лівої частини кузова.
Снігоприбиральна машина наїхала на легковий автомобіль / Фото dtp.kiev.ua
Нагадаємо, що у Києві, 14 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг, тож на дорогах столиці оперативно з’явилась прибиральна техніка "Київавтодору". Крім того, сніг у Києві спровокував затори і аварії.
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