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      У Києві снігоприбиральна машина розтрощила легковик: фото

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      14 листопада у Києві випав перший сніг
      14 листопада у Києві випав перший сніг / 24 канал (ілюстрація)

      На спуску до вулиці Кудряшова у Києві снігоприбиральна вантажівка врізалася у припаркований автомобіль Peugeot.

      Про це повідомили у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

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      Снігоприбиральний ЗІЛ чистив дорогу та не впорався з керуванням, внаслідок цього машина протаранила легковий автомобіль Peugeot.

      На фото видно, що внаслідок зіткнення легковий автомобіль отримав значні пошкодження лівої частини кузова.

      Київ сніг аварія дтп
      Снігоприбиральна машина наїхала на легковий автомобіль / Фото dtp.kiev.ua

      Нагадаємо, що у Києві, 14 листопада, випав перший у цьому сезоні сніг, тож на дорогах столиці оперативно з’явилась прибиральна техніка "Київавтодору". Крім того, сніг у Києві спровокував затори і аварії

      Як минув перший сніжний день в Україні: хроніка подій
      Теги: Новини України Негода в Україні Сніг в Україні Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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