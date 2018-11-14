У Києві спалахнула масштабна пожежа на складах: фото та відео з місця події

Вночі 14 листопада в Києві загорілися два склади, що належали приватному підприємству. За словами очевидців, на складах зберігалося мастило.

Займання складів сталося близько 3 ночі, йдеться на сайті "Інформатор".

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Точна територія загоряння наразі невідома, але один з власників зазначив, що площа одного зі складів 70 метрів квадратних, а іншого – близько 210. За словами іншого власника, в складах зберігалося мастило – олива. Постраждалих немає.



Пожежа на складах в Києві

За словами власників, варіантів, чому могли спалахнути приміщення, дуже багато. Очевидці події повіддомили, що охоронець встиг вийти з приміщення ще коли пожежа тільки починалася.



В Києві загорілися масляні склади

Пожежу вже локалізувати, проте причини загоряння поки що не встановлені. На місці працюють служба порятунку, пожежники, ДСНС і карета швидкої допомоги.

Відео з місця пожежі

Нагадаємо, 13 листопада у Києві спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків житлового комплексу "Парк Стоун". З багатовоперхівки було евакуйовано 60 осіб, а також пожежники врятували 10 дорослих і 5 дітей.