У Києві спалахнула масштабна пожежа на заводі "Маяк": фото

У Києві на Петрівці спалахнула масштабна пожежа на заводі "Маяк". За словами очевидців, горять всі 5 поверхів будівлі.

Про це інформує Facebook-спільнота "dtp.kiev.ua".

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Масштабна пожежа у Києві на Петрівці. Горить приміщення заоду "Маяк". Зразу 5 поверхів,

– йдеться у дописі.

Зазначається, що на місце виїхали пожежники. Згодом стало відомо, що у рятувальників виникли труднощі із заїздом до будівлі.

"Під'їхати з першого разу пожежники не змогли – пішли на друге коло і "зайшли" через ворота заводу. Потім – машина поліції і швидка", – написав очевидець.

"Скоро на цьому місці зведуть черговий ТРЦ або ЖК", "Може, зразу придумаємо назву новому ТРЦ. "Mayak Fire Mall" підійде?" – пишуть люди у соцмережах, натякаючи на причину займання.