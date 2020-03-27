У Києві спецгрупа слідкуватиме за тими, хто контактував із хворими на коронавірус

Київська міська влада розробляє механізм співпраці різних установ і створює моніторингову групу. Її метою буде слідкування за тими, хто міг мати контакти із хворими на коронавірус.

Для того, аби здійснити такий задум, доведеться працювати різним відомствам, а також залучати звичайних мешканців столиці. Про це на онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Розпочне роботу моніторингова група із того, що створить єдину інформаційну базу потенційно хворих і усіх їхніх контактів.

Ми розробили алгоритм, який почали впроваджувати у чіткій співпраці із з поліцією і медиками, мешканцями міста. Цих людей (хворих на Covid-2019 – 24 канал) потрібно негайно відправляти лікуватися чи на ізоляцію,

– розповів Кличко.

Зауважмо. Кількість жителів столиці, у яких підтвердили Covid-19, невпинно зростає. Так за 27 березня вона зросла до 55 осіб: поки це найбільший показник в країні.

Група працюватиме над збором інформації від сімейних лікарів, київського Центру громадського здоров'я, держприкордонної служби і поліції.

Окрім того, киян теж просять долучатися до роботи та надавати відомості щодо контактів чи людей, які перебувають поруч із хворими.



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