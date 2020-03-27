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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      У Києві спецгрупа слідкуватиме за тими, хто контактував із хворими на коронавірус

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      У Києві спецгрупа слідкуватиме за тими, хто контактував із хворими на коронавірус / Фото 24 каналу

      Київська міська влада розробляє механізм співпраці різних установ і створює моніторингову групу. Її метою буде слідкування за тими, хто міг мати контакти із хворими на коронавірус.

      Для того, аби здійснити такий задум, доведеться працювати різним відомствам, а також залучати звичайних мешканців столиці. Про це на онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

      До теми У Києві зросла кількість хворих на коронавірус – вже 55

      Розпочне роботу моніторингова група із того, що створить єдину інформаційну базу потенційно хворих і усіх їхніх контактів.

      Ми розробили алгоритм, який почали впроваджувати у чіткій співпраці із з поліцією і медиками, мешканцями міста. Цих людей (хворих на  Covid-2019 – 24 канал) потрібно негайно відправляти лікуватися чи на ізоляцію,
      – розповів Кличко.

      Зауважмо. Кількість жителів столиці, у яких підтвердили Covid-19, невпинно зростає. Так за 27 березня вона зросла до 55 осіб: поки це найбільший показник в країні.

      Група працюватиме над збором інформації від сімейних лікарів, київського Центру громадського здоров'я, держприкордонної служби і поліції.

      Окрім того, киян теж просять долучатися до роботи та надавати відомості щодо контактів чи людей, які перебувають поруч із хворими. 

      Що заборонено в карантин
      Що не працює на час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Віталій Кличко КМДА Новини Києва Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020
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