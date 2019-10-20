У Києві сплели найдовший браслет в Україні для військових: яскраві фото
На Майдані Незалежності в Києві встановили рекорд України. Люди сплели найдовший браслет із паракорду довжиною у 5 метрів.
Нагороду вручила представниця "Книги рекордів України", пише "Громадське".
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Найдовший браслет України сплели діти віком від 3 до 12 років. Вони є учасниками скаутської організації "Пласт". До акції також долучилися їхні батьки.
Браслет передадуть українським військовим на передову.
Паракорд можна використовувати у будь-яких цілях. Можна використовувати як джгут чи для перетягування техніки,
– розповіла організаторка події Ірина Білик.
Діти сплели найдовший браслет із паракорду довжиною у 5 метрів
До створення браслету долучились і батьки
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