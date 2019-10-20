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      У Києві сплели найдовший браслет в Україні для військових: яскраві фото

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      У Києві сплели найдовший браслет в Україні
      У Києві сплели найдовший браслет в Україні / hromadske.ua

      На Майдані Незалежності в Києві встановили рекорд України. Люди сплели найдовший браслет із паракорду довжиною у 5 метрів.

      Нагороду вручила представниця "Книги рекордів України", пише "Громадське".

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      Найдовший браслет України сплели діти віком від 3 до 12 років. Вони є учасниками скаутської організації "Пласт". До акції також долучилися їхні батьки.

      Браслет передадуть українським військовим на передову.

      Паракорд можна використовувати у будь-яких цілях. Можна використовувати як джгут чи для перетягування техніки,
      – розповіла організаторка події Ірина Білик.

      діти київ рекорд браслет війна донбас
      Діти сплели найдовший браслет із паракорду довжиною у 5 метрів

      діти браслет київ війна донбас рекорд
      До створення браслету долучились і батьки

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      blog_ava
      Австралійська авіакомпанія встановила новий рекорд найдовшого у світі авіаперельоту
      сьогодні
      821
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Діти і неповнолітні Новини Києва
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