У Києві сплели найдовший браслет в Україні для військових: яскраві фото

На Майдані Незалежності в Києві встановили рекорд України. Люди сплели найдовший браслет із паракорду довжиною у 5 метрів.

Нагороду вручила представниця "Книги рекордів України", пише "Громадське".

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Найдовший браслет України сплели діти віком від 3 до 12 років. Вони є учасниками скаутської організації "Пласт". До акції також долучилися їхні батьки.

Браслет передадуть українським військовим на передову.

Паракорд можна використовувати у будь-яких цілях. Можна використовувати як джгут чи для перетягування техніки,

– розповіла організаторка події Ірина Білик.



Діти сплели найдовший браслет із паракорду довжиною у 5 метрів



До створення браслету долучились і батьки

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