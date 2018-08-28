У Києві сталася масова бійка за участю фанатів "Динамо" та "Аяксу": відео
Перед матчем "Динамо" та "Аяксу" у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів фанати обох команд влаштували масову бійку в Києві.
Участь у бійці взяло близько 70 осіб – 40 фанатів "Динамо" та 30 – "Аяксу", повідомляє Troublemakers & Ultras Action
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При цьому вболівальники обох команд використали і підручні засоби під час сутички.
Відео сутички фанатів "Динамо" та "Аяксу" в центрі Києва
Бійка сталася біля станції метро "Палац спорту"
Нагадаємо, матч-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Аяксом" відбудеться у Києві у вівторок, 28 серпня, на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 22:00.
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Джерело: 24 Канал
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