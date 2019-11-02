У Києві сталась масштабна автотроща за участі 6 авто: фото та відео
На столичному Брест-Литовському шосе сталась масштабна аварія за участі шести авто. На щастя, загиблих немає.
Як повідомляє "Київ Оперативний", 2 листопада о 2:00 водій Mercedes С-класу напідпитку влетів у Mercedes Viano.
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Після цього, винуватець ДТП накинувся з кулаками на другого водія, мовляв, той їхав занадто повільно.
У Києві зіштовхнулись 6 авто
Колотнечу побачили кермувальники Renault та Volkswagen, що проїжджали повз. Вирішили втрутитися у бійку і зупинилися на узбіччі. Коли в їхні автівки на швидкості влетів водій BMW, який за словами свідків, теж був п'яний.
Двоє водіїв втекли з місця ДТП
Обидва винуватці масштабної ДТП – водії Mercedes та BMW – просто залишили свої розбиті автівки на дорозі і поїхали таксі. Коли поліція прибула на місце аварії, то навіть не змогла її оформити.
Дивіться більше фото ("Інформатор") з місця масштабної ДТП: