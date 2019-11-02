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      У Києві сталась масштабна автотроща за участі 6 авто: фото та відео

      309 Читать новость на русском
      Масштабна автотроща у Києві
      Масштабна автотроща у Києві / Інформатор

      На столичному Брест-Литовському шосе сталась масштабна аварія за участі шести авто. На щастя, загиблих немає.

      Як повідомляє "Київ Оперативний", 2 листопада о 2:00 водій Mercedes С-класу напідпитку влетів у Mercedes Viano.

      До слова: Підліток розбився на смерть за кермом батьківського авто: фото, відео

      Після цього, винуватець ДТП накинувся з кулаками на другого водія, мовляв, той їхав занадто повільно.

      дтп 6 авто київ
      У Києві зіштовхнулись 6 авто

      Колотнечу побачили кермувальники Renault та Volkswagen, що проїжджали повз. Вирішили втрутитися у бійку і зупинилися на узбіччі. Коли в їхні автівки на швидкості влетів водій BMW, який за словами свідків, теж був п'яний. 

      київ авто дтп
      Двоє водіїв втекли з місця ДТП

      Обидва винуватці масштабної ДТП –  водії Mercedes та BMW – просто залишили свої розбиті автівки на дорозі і поїхали таксі. Коли поліція прибула на місце аварії, то навіть не змогла її оформити.

      Дивіться більше фото ("Інформатор") з місця масштабної ДТП:

       
       
      blog_ava
      На російському танкері у Находці стався вибух, є загиблі: перші фото, відео
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Аварії та ДТП Новини України Новини Києва
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